عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

لم يتوقع وليد مهدى فهمى سباك بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأنه سيلقى مصرعه دفاعا عن شرفه وعرضه.

حيث تعدى عليه عاطل بالسلاح الأبيض أثناء معاتبة المجني عليه للمتهم بمعاكسة زوجته أثناء سيرها فى الشارع.

عاطل ينهى حياة سباك في الشارع

فوجئ وليد عقب دخوله شقته بعد عناء وتعب يوم كامل للبحث عن رزقع وقوت يومه بزوجته تخبره بقيام المتهم بمعاكستها أثناء سيرها فى الشارع وعلى الفور أسرع لمعاتبة جارهم المتهم متوقعا منه اعتذاره عما بدر منه ولكن رد فعله كان غير ذلك حيث سدد له طعنات نافذة فى الجسد وتركه غارقا فى دمائه.

حزن بين أسرة المجنى عليه

من جانبها سادت حالة من الحزن بين أسرة المجنى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم ، فيما شيع أهالي منطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة جثمان المجني عليه وسط حالة من الحزن وانهيار أسرة المجني عليه، ، مؤكدين أنه توفى أثناء دفاعه عن زوجته، لقيام المتهم بمعاكستها حيث طعن المتهم المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

المتهم سدد للمتوفى 3 طعنات بالجسد

وقال أشرف مهدي شقيق المجني عليه أنه فوجئ باتصال الأهالى الجيران بإصابة شقيقه وانتقل على الفور وقام بنقله للمستشفى ولكن شاء القدر وتوفى متأثرا بإصابته بـ3 طعنات فى البطن والصدر وجانبه وإصابة فى رأسه بوجه.

وتابع أن شقيقه لم يفعل للمتهم شيئ ولكن كان يعاتبه على معاكسة زوجته وهذا أمر طبيعى من أى زوج لديه كرامه مشيرا الى أن المتهم شرد الأسرة بل والعائلة حيث أصيبت زوجة المجنى عليه بصدمة فقدت النطق، وطفلهما " خالد" 12 عاما، أصبح يتيما مشردا .

المجنى عليه كان محبوبا من الجميع ودائم على فعل الخير

واضاف عصام مهدى شقيق المجنى عليه أن وليد كام محبوبا من الجميع وكان يتمتع بسيرة طبية ولم يتأخر يوما عن فعل الخير وكان دائمًا يقوم بأعمال السباكة للأيتام والمساجد مجانًا، ويشارك الجميع فى أفراحهم وأحزانهم ، مؤكدا أن شهود عيان من الجيران أكدوا قيام المتهم بالتعرض ومضايقة زوجة شقيقه المجني عليه، وعندما ذهبت مسرعة إلى المنزل تستنجد بزوجها، وعند خروجه من المسكن فوجئ بالمتهم ينتظره فى الخارج حاملا سلاح أبيض كان يقوم بإخفائه بين طيات ملابسه وقام بطعنه وتركه غارقًا في دمائه.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد محمد سامى مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة بورود إخطار من مستشفى ناصر العام باستقبال المدعو "وليد.م.ف"، 47 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بـ 4 طعنات خلال مشاجرة مع عاطل أثناء دفاعه عن زوجته لقيام المتهم بمعاكستها.

تحريات أجهزة الأمن تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات نشوب مشادة ببن المدعو " محمد ف" وشهرته " بندق" والمجني عليه بسبب معاكسة زوجة المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، وقام المتهم بطعن المجني عليه فلقي مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم التحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، جرى نقل الجثة للمستشفى التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وبسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

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