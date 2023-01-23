نواب يهنئون الرئيس السيسي والشعب بعيد الشرطة: تاريخ حافل من البطولات.. ومصر لا تنسى تضحيات أبنائها بمرور الزمن

برلماني: القيادة السياسية خاضت معركتي البناء ومكافحة الإرهاب بالتوازي لتحقيق التنمية

العسال: إعلان الرئيس تنظيم احتفالية بالعريش رسالة للعالم بقدرتنا على دحر الإرهاب

إيلاريا حارص: مصر لا تنسى جهود أبنائها وتضحياتهم



قدم عدد من أعضاء مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الـ71 للشرطة المصرية.

وثمن النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية اليوم، وذلك لتأكيدها على أن الدولة المصرية لا تنسى تضحيات أبنائهم مهما مر عليها الزمن، منوهين لخلو مصر من الارهاب بعد أن عانت منه سنوات عديدة.



في البداية قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم احتفالية كبيرة بانتهاء الإرهاب في العريش، خلال كلمته على هامش المشاركة في احتفالية عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة، ستكون رسالة للعالم أجمع بما قامت به مصر من جهود غير مسبوقة في وأد الإرهاب وأن مصر قادرة على مواجهة التحدي وكسر شوكة الإرهاب وهو ما يدل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش وهو ما سيكون له مردود إيجابي على كافة الجوانب بسيناء أو على مصر كلها، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة للوصول لهذه النتيجة، والتي ما كانت لتتحقق دون إصرار وعزيمة من القيادة السياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التضحيات التي قدمت والأرواح التي رحلت ليست بالثمن البسيط بل كانت لحماية الوطن وتأمين استقرار أكثر من 100مليون مصري، ولكنها في رقابنا جميعاً كمصريين، والتي لن تغيب عن ذاكرة الشعب المصري، موضحا أن الرئيس نقل بوضوح حجم التحديات الحالية وما تسعى إليه الدولة في تخفيف تأثيراتها على المواطن، والتي حملت طمأنة للشعب بقدرته على عبور تلك المرحلة، شأنها شأن ما واجهته الدولة من قبل وتمكنت من تجاوزه بالاصطفاف وحشد الجهود الوطنية نحو تجاوزها، وكان الشعب خير سند في مواجهتها.



وأشار إلى أن ما خاضته مصر من مشروعات تنموية متعدد الأبعاد والأهداف، لم يكن بيسير، بل كان ضرورة ملحة استهدفت فيها الدولة تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، حيث أنها لا تقتصر فقط على كون ما تحمله من صفة وقيمة مضافة لقطاع ما بالدولةبل تمتد إلي تحقيق فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية، وضمانة لعدالة توزيع التنمية بين محافظات الجمهورية، وهو ما أسهم في احتواء متطلبات النمو السكاني وضمن فتح أبواب رزق للأسرة المصرية.

وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية عيد الشرطة، اتسمت بمصارحة الشعب ومكاشفته بحقيقة الأوضاع فى مصر، أثر التداعيات العالمية، والتي اعتاد الرئيس عليها في حواره مع الشارع لمواجهة التحديات المختلفة، تأسيسا لمبدأ المشاركة وحق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور، مشددا أن الدولة خاضت حربها ضد الإرهاب بشكل متوازي مع مسيرة البناء لتحقيق التنمية المستدامة، فكانت يد تبني ويد تحارب وبإرداتها واصطفاف شعبها خلف قيادته تمكنت من تجاوز هذه المرحلة.

وأشار إلى أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة، كانت صمام أمان الوطن ودرع لحماية مقدراته، على مر العصور، لافتا إلى أن الرئيس تطرق إلى ما قدمه أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات، واصطفاف الشعب خلف مؤسساته خلال معركتنا مع الإرهاب لإنقاذ الوطن، لتكون خير نموذج نستمد منه الإيمان بأن الإرادة والعمل هي السبيل لاستثمار تلك الظروف نحو تعزيز قدراتنا في النجاح ورسم خارطة جديدة في مسار البلاد، معتبرا أن تنظيم احتفالية في العريش قريبا ستعكس حقيقة ما وصلت إليه مصر بسواعد ابنائها في القضاء على الإرهاب والمضي في مسيرة البناء مهما كانت التحديات.

وأضاف أن حديث الرئيس بشأن ما اتخذته مصر من نهج في افتتاح الكثير من المشروعات التنموية، كانت ضرورة لاسيما وأن اجراءات التدخل وتصحيح المسار التي اتخذتها الدولة المصرية، كانت واقع نعيشه ولا مجال للرفاهية فيه أو الاختيار والذي كان يحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، مشددا أن حفر قناة السويس الجديدة وتطويرها سيظل نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وقصة نجاح لإنجازات الدولة المصرية أمام العالم بتعزيز قدراتهاوذلك بما حققته من أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها بإيراد يصل لـ8 مليار دولار، هذا بجانب مشروعات الطاقة وزيادة قوة شبكة الكهرباء الموجودة فى مصر، بعد ما كان هناك معاناة من الانقطاع المتكرر، وغيرها من الإنجازات التي لو لم تكن حدثت لكانت مصر دخلت في واقع صعب لا يلبي متطلبات الزيادة السكانية المتوالية واحتياجات التنمية.

ووجه "عمار" التحية والتهنئة للرئيس السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ71، مقدما تحية إجلال وعرفان وتقدير لابطالنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنه وستظل ملحمة الإسماعيلية حاضرة لا تغيب عن ذهن ووجدان الشعب المصري أجمع.

وقالت إيلاريا حارص إن هذه الذكرى خالدة في وجدان المصريين، وتذكرنا بالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة خلال السنوات الأخيرة في حربهم ضد الإرهاب لعودة الأمن والاستقرار مرة أخرى.

وأكدت النائبة، أن الدولة استطاعت ببسالة أن تواجه الارهاب الأسود على مدار السنوات الماضية، وما زالت هناك دول تعاني من شبح الإرهاب على أراضيها دون القدرة على مواجهته.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الذكرى جاءت تجسيدا لمعركة خاضها رجال الداخلية المصرية يوم 25 يناير 1952، وهي تعد واحدة من المعارك التي عكست قوة وشجاعة وصلابة رجال الداخلية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من أي عدوان.

ونوهت حارص بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته اليوم على دور أبطال ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والحفاظ علي مصر وأمن المصريين، منوهة بأن مصر لا تنسى جهود أبنائها وتضحياتهم مهما مر عليها الزمن.