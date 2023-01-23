روبوت يحترف مهام عمال البناء والصناعة.. فيديو يوثق مهارت "أطلس"| شاهد

بعد أيام قليلة من الإعلان عن اقتحام الروبوتات عالم “المحاماة”، أصبح الروبوت “أطلس Atlas” حديث الملايين من المهتمين بالتكنولوجيا حول العالم، وهناك ما يرون أنه يهدد فرص عاملي البناء والصناعة في العمل مستقبلا بفضل مهارته المخيفة.

وانتج الروبوت أطلس شركة Boston Dynamics ومقرها ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة في مقطع فيديو صادم أن Atlas يستطيع الجري والقفز والتقاط ورمي الأشياء الثقيلة وأداء حركات صعبة قد تساعد البشر يوما ما في المصانع أو في مواقع البناء.

وفي مقطع الفيديو الحديث الذي نشرته Boston Dynamics عبر صفحاتها الرسمية على “يويتوب” و “تويتر” وتناقله عدة وسائل إعلام عالمية، اليوم الاثنين، يظهر الروبوت أطلس وهو يرمي شنطة أدوات بحرفية عالية إلى عامل يقف أعلى سقالة متعددة الطوابق.

الروبوت أطلس Atlas

الروبوت أطلس Atlas

ويكشف مقطع الفيديو أيضا عن قيام الروبوت أطلس المتخصص في الأعمال الشاقة بالبناء والصناعة بالتقاط لوحا خشبيا كبيرا، وصعود السلالم، والقفز بين مستويات متعددة، ودفع صندوق خشبي كبير من المنصة دون أن يفقد التوازن خاصة مع تقلبه المتعدد بزاوية 540 درجة.

ويبلغ ارتفاع أطلس 1.52 مترا، ويزن 86 كيلوجراما، ويحتوي على 28 مفصلا هيدروليكيا، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة بالإضافة إلى محركات كهربائية تعمل بالبطارية للحركة، مع إمكانية لطوي ذراعيه وساقيه.

الروبوت أطلس Atlas

روبوت بناء وصناعة

وقال روبن ديتس، مهندس برمجيات في فريق التحكم في أطلس، في منشور مدونة للشركة: “نحن نستخدم كل القوة المتاحة تقريبا في كل مفصل عند الروبوت أطلس، وهو ليس متاح للبيع الآن، وإنما ما زال نموذج بحثي للتطوير من تكنولوجيا الروبوتات”.

وعن سبب عدم طرح الروبوت أطلس حاليا في السوق التجاري، أضاف بن ستيفنز، قائد فريق التحكم في الشركة الأمريكية:"الناس بارعون جدا في هذه المهام، لذا فقد تطلب بعض الترقيات الكبيرة جدا لبرنامج التحكم".

الروبوت أطلس Atlas

مستقبل الروبوتات

وتأمل Boston Dynamics في نهاية المطاف أن تمنح الروبوتات القدرات التكنولوجية لأداء وظائف حقيقية تتطلب جهدا بدنيا مطورا، هذا هو مستقبل الروبوتات".