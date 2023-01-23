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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدينة المنورة يضم "طيارة" بالقسم الثانى

صدى البلد

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،بإتمام التعاقد رسمياً مع  عبدالرحمن محمد الشهير "بطياره  " لاعب فريق البلاستيك ،لتدعيم صفوف الفريق بفترة الإنتقالات الشتوية .

ووقع "طيارة " على عقود انضمامه لصفوف فريق المدينة المنورة ،لمده 6شهور بصفقة انتقال حر في حضور وكيل اللاعب عمار الشيخ.

وكان قد قرر شديد قناوى المدير الفنى للفريق الأول بنادي المدينة المنورة عن التراجع عن قرار اعتزال التدريب ،والعودة مجددا لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد  ،بعد ساعات من إعلانه اعتزال مهنة التدريب عقب تعادل المدينة المنورة بالجولة الحادي عشر أمام فريق المنيا بهدف لكل فريق .

وأعلن شديد قناوى أنه بعد تواصل مسئولي مجلس إدارة المدينة المنورة ،تراجع عن قرار الاعتزال وقرر قيادة الفريق أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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