مدرب أسوان عقب التعادل مع الإسماعيلي: "كنا الأقرب للفوز"

أكد أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن الفريق مر بـ24 ساعة غريبة وكنا نأمل في إراحة بعض اللاعبين بسبب ظروف السفر.

وأشار إلى أنهم أهدروا ركلة جزاء خلال لقاء الإسماعيلي وسيطروا على المباراة وخسروا نقطتين في نهاية المطاف، وأنهم واجهوا الدراويش بنصف قوتهم بسبب الغيابات وكانوا الأقرب للفوز.

وأوضح بأن الفريق فشل في قيد الصفقات الجديدة بسبب المديونيات على النادي، وأن محمد حمدي زكي شارك في ظروف صعبة وكان يُفضل إراحته ولكن هناك العديد من الغيابات.

واختتم الرمادي حديثه بأن الفريق يمر بظروف صعبة للغاية وحزين للغاية فيما يحدث معه، ولكن اللاعبين قدموا ما عليهم وننتظر الدعم من المسؤولين عن النادي سواء من الناحية التنظيمية أو المالية.