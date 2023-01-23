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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور بعد غياب.. لطفي بوشناق في حوار حصري مع إيمان أبوطالب الجمعة

الإعلامية إيمان أبو
الإعلامية إيمان أبو طالب والفنان لطفي بوشناق

 في لقاء خاص وحصري، أجرت الإعلامية إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، حوارا مع المطرب والفنان القدير لطفي بوشناق، في حلقة خاصة واستثنائية. 


كما تستضيف الإعلامية في نفس الحلقة المطرب الكبير أحمد إبراهيم. 


ويكشف لطفي بوشناق خلال اللقاء رفضه الشديد لأي ألقاب قائلا: أنا ضد الألقاب زي الملك والامبراطور وبقول إن شاء الله أستاهل لقب فنان". 


وقال بوشناق خلال حواره عبر الهاتف مع "بالخط العريض": لدي حفلات قريبا في مصر، ولا أستطيع الغياب عنها، اتعلمت من مصر كثيرا وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان مصر هي وتد الأمة العربية". 


ويتحدث الفنان القدير خلال الحلقة عن جديد أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة. 


وفي نفس الحلقة، كشف المطرب أحمد إبراهيم سر رفضه طلب الموسيقار محمد عبدالوهاب، إعادة تقديم أعماله وأغنياته. 

ويقدم المطرب أحمد إبراهيم، على الهواء، ابتهالا دينيا، ويكشف سر نجاح أغاني فيلم النمر الأسود. 


كما يغني إبراهيم، عددا من أغنياته الشهيرة مثل: شايلك في قلبي، فضلا عن أغنيته الجديدة التي ستطرح خلال أيام. 


يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية ايمان أبوطالب قناة الحياة لطفي بوشناق برنامج بالخط العريض شاشة قناة الحياة

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