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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لطفي بوشناق يطرح أغنية جديدة لـ روح شيرين أبو عاقلة

صدى البلد

أصدر الفنان التونسي لطفي بوشناق، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، أغنية  إلى روح الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

والأغنية من كلمات الشاعر الليبي فيصل الشريف.

بلينكن: واشنطن ستتبع الحقائق في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

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واستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو، خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال بلينكن في إشارة إلى وقائع القضية "أنا آسف، مع كل احترامي، لم يتم التثبت منها بعد"، مضيفا "نحن نتطلع إلى تحقيق مستقل وموثوق به.. وعندما يحصل هذا التحقيق، سوف نتبع الحقائق حيثما تقودنا. الأمر بهذا الوضوح".

وتابع الوزير الأمريكي "أنا أشجب بشدة خسارة شيرين، لقد كانت صحفية مميزة، ومواطنة أمريكية".

وكان تحقيق فلسطيني إلى أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.

كما ذكر تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن شهود عيان أنها استهدفت على ما يبدو بشكل متعمد من قبل القوات الإسرائيلية.

فيما دعا عشرات من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لإجراء تحقيق للسعي إلى التوصل لنتيجة محايدة في مقتلها.

لطفي بوشناق استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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