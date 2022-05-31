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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الاتصالات العالمية تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريب الفلسطينيين

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الاتصالات العالمية أطلقت اسم شيرين أبو عاقلة على برنامجها التدريبي للصحفيين الفلسطينيين.

ويشار إلى أن النائب العام الفلسطيني أكد أن التحقيق أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أن "أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وذلك برصاصة قطرها 5.56 ملليمتر، وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي".

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في قتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الخميس أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين  أبو عاقلة عمداً بالرصاص، بينما نفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

الأمم المتحدة الاتصالات العالمية شيرين أبو عاقلة الفلسطينيين إسرائيل

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