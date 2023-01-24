احذر الغرباء.. من يتحدث مع أطفالك عبر منصات التواصل الاجتماعي؟

نشرت قناة سكاي نيوز عربية، أن في الصغر كان الأهالي يوصون أبنائهم بعدم التحدث مع الغرباء، في الشارع وحتى اليوم يستنكرون رؤية أطفالهم يتعاملون مع شخص غريب في الشارع او مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف التقرير أنه وفي عالم التواصل الإجتماعي، الأمر أصبح مختلفا فلا نجد نفس الاستنكار من قبل الأهالي، إذا وجدوا أطفالهم يتحدثون مع الغرباء وربما لا يعرفون الأمر من الأساس، وحتى وإن حاولوا معرفة ذلك قد لا يستطيعون وهذا ما يسمى "الهوة الإلكترونية".

ماذا يتداولون مع المجهولين على مواقع التواصل الإجتماعي

وأكد التقرير أن الجيل الحالي من الأطفال، لديه قدرة كبيرة على إستخدام منصات السوشيال ميديا و التواصل الإجتماعي، بشكل يعجز عنه بعض الأهالي، وهل يتطلع الاهالي عن محتوى أطفالهم ومع من يتحدثون وماذا يتداولون مع المجهولين والغرباء.