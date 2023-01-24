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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زجاجة أبو جبل.. ديوكوفيتش نجم التنس يثير الجدل ويتعرض للاتهامات

زجاجة أبوجبل.. ديوكوفيتش
زجاجة أبوجبل.. ديوكوفيتش يثير الجدل ويتعرض للاتهامات

تعرض «نوفاك ديوكوفيتش» لموجة اتهامات شرسة، بخرق قواعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسط عاصفة جديدة بسبب زجاجة مشروب غامض، حصل عليه خلال فوزه بالدور الثاني على إنزو كواكود.

ديوكوفيتش يثير الجدل 

وتأتي هذه الحادثة بعد أن تعرض ديوكوفيتش لهزيمة مفاجئة أمام هولجر رون، في بطولة باريس ماسترز في نوفمبر، وبعد ذلك أثار مقطع فيديو لأخصائي العلاج الطبيعي وهو يناوله مشروبًا غامضًا الكثير من الدهشة.

ديوكوفيتش هو واحد من عدد قليل من اللاعبين المشهورين الذين غادروا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث خرج أمثال رافائيل نادال، دانييل ميدفيديف وآندي موراي في الأسبوع الأول من البطولة، ومع ذلك، فإن مسيرة الصرب المثيرة للإعجاب إلى الدور الرابع قد خفت حدتها إلى حد ما بسبب حادثة أخرى تتعلق بمشروب غامض، حيث أثار مقطع فيديو متداول هجومًا حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع أحد أعضاء فريق ديوكوفيتش، وهو يمرر زجاجة لمسؤول البطولة الذي سلمها بعد ذلك إلى اللاعب الصربي، ف أثناء استراحة من اللعب في قتاله ضد كواكود الدور الثاني في ملبورن.

ظهر ديوكوفيتش وهو يقرأ بعناية الملصق الموجود على الزجاجة، مما أثار مخاوف العديد من المشجعين على تويتر بشأن ما إذا كان قد انتهك أي قواعد تتعلق بالوقت والمكان الذي يمكن فيه تدريب اللاعبين خلال المباريات، مثل واقعة الزجاجة الشهيرة لحارس منتخب مصر “أبوجبل”.

يُسمح للاعبين فقط بالتواصل اللفظي مع فريقهم عندما يكونون في نفس الجانب من الملعب، بينما يجب استخدام الإشارات إذا كانوا على طرفي نقيض.

كان هذا هو الحال عندما تم تصوير لقطات ديوكوفيتش، مما دفع بعض المشاهدين للتساؤل عما إذا كان فريقه قد كتب له رسالة على الزجاجة ليقرأها قبل استئناف اللعب.

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