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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس الاتحاد السكندري: هدفنا التواجد في المربع الذهبي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أكد رشيد المكاوي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الفريق يسعي خلال الفترة القادمة للتواجد في المربع الذهبي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال رشيد مكاوي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب البلدوزر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»:«نسعي للتواجد في المربع الذهبي وأنا كمغربي سعيد بالتواجد في الإسكندرية مع الاتحاد السكندري».

وأضاف: «الفوز اليوم بهدف على حرس الحدود مستحق، ولدينا تفاؤل بالفترة المقبلة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حقق الفوز اليوم على نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

رشيد المكاوي الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز حرس الحدود

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