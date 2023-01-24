وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

قال حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمُعار لصفوف الحزم السعودي، إن اللاعب قبل وصول فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، كان من النجوم المؤثرين في الفريق الأبيض.

وساهم أوباما في حصد الدوري الممتاز، وبعد رحيل كارتيرون، فيريرا لم يعتمد في طريقته على لاعب رقم 10، وأي لاعب عندما تغير مركزه لا يعطي نفس الكفاءة، وكان في مصارحة من المدرب للاعب بأنه لن يعتمد عليه.

وأضاف «وكيل أوباما» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون تايم»: «لم يحدث نهائيًا أن مسؤولين من الأهلي حاولوا حتى الاستفسار عن رأي اللاعب في الانضمام للقلعة الحمراء، وحديث البعض عن وجود مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب غير صحيح».

وأكمل:« أوباما كان هدفه أن يلعب خارج مصر ولا يلعب في مصر سوى للزمالك، والحزم السعودي ليس أول مرة يُقدم عرضًا للاعب، كما أن التعاون السعودي طلب أوباما أيضًا في وقت سابق، لكن بعد قرار فيريرا بدأنا التحرك لجلب عرض للاعب، مؤكدًا الأهم من رحيل أوباما عن الزمالك ليس الأمور المادية، بل الفنية والنفسية، خاصة بعد الحملات المأجورة ضده، بالإضافة إلى مصارحة فيريرا له».