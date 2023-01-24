عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

أوباما
أوباما

قال حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمُعار لصفوف الحزم السعودي، إن اللاعب قبل وصول فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، كان من النجوم المؤثرين في الفريق الأبيض.

txt

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

txt

صدمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة مهاجم الفريق| تفاصيل

 وساهم أوباما في حصد الدوري الممتاز، وبعد رحيل كارتيرون، فيريرا لم يعتمد في طريقته على لاعب رقم 10، وأي لاعب عندما تغير مركزه لا يعطي نفس الكفاءة، وكان في مصارحة من المدرب للاعب بأنه لن يعتمد عليه.

وأضاف «وكيل أوباما» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون تايم»: «لم يحدث نهائيًا أن مسؤولين من الأهلي حاولوا حتى الاستفسار عن رأي اللاعب في الانضمام للقلعة الحمراء، وحديث البعض عن وجود مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب غير صحيح».

وأكمل:« أوباما كان هدفه أن يلعب خارج مصر ولا يلعب في مصر سوى للزمالك، والحزم السعودي ليس أول مرة يُقدم عرضًا للاعب، كما أن التعاون السعودي طلب أوباما أيضًا في وقت سابق، لكن بعد قرار فيريرا بدأنا التحرك لجلب عرض للاعب، مؤكدًا الأهم من رحيل أوباما عن الزمالك ليس الأمور المادية، بل الفنية والنفسية، خاصة بعد الحملات المأجورة ضده، بالإضافة إلى مصارحة فيريرا له».

حازم فتوح يوسف أوباما نادي الزمالك فيريرا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

يمتلك إكسسوارات ذهب مرصعة بالألماس.. حمام حليب وعسل يومي لطفل في بريطانيا

وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

تعبان ولا زعلان.. شوبير: اختفاء مارك كلاتنبرج.. ومفاجآت كثيرة خلال أيام

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

أعمال شهر رجب 2023 .. احرص فيه على 3 وتجنب أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفير 186 مليون دولار في 90 يوما.. خبير اقتصادي يقدم الحل المعجزة

الأسود والأبيض.. ليلى زاهر وشقيقتها تثيران الجدل في أحدث جلسة تصوير

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ