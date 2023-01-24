وزير خارجية فنلندا: المحادثات مع تركيا والسويد بشأن الانضمام للناتو ستتوقف لأسبوعين

قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى التريث في المحادثات مع تركيا حول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وأضاف وزير خارجية فنلندا في تصريحات له اليوم: "سوف تتوقف المحادثات لمدة أسبوعين بين فنلندا والسويد مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو"، لافتا إلى أننا نحتاج وقتا مستقطعا في المحادثات مع تركيا بشأن انضمامنا والسويد لحلف الناتو.

وتابع هافيستو: "قد نضطر إلى إعادة النظر في متابعة طلب عضوية الناتو إذا تأخر الطلب السويدي لفترة أطول"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع تركيا على استمرار التواصل كما كان بالسابق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي؛ بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم نهاية الأسبوع، تضمن حرق نسخة من القرآن.

أدت الاحتجاجات في ستوكهولم، يوم السبت، ضد تركيا وضد محاولة السويد للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تصعيد التوترات مع تركيا ، التي تحتاج السويد إلى دعمها للانضمام إلى التحالف العسكري.

وقال أردوغان في كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء 'أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في الناتو'.

وقال 'إذا كنت تحب أعضاء التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام كثيرا وتحميهم ، فننصحك بالسعي للحصول على دعمهم لأمن بلادك'.