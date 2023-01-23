بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن السويد يجب ألا تنتظر تركيا بعد الآن لدعم طلبها إلى حلف الناتو بعد الإجراءات الفاضحة في ستوكهولم.

وأضاف أردوغان بعد اجتماع مجلس الوزراء: “هذه الأعمال القذرة في السويد، وحتى بالقرب من بعثتنا الدبلوماسية، تعتبر إهانة للمسلمين، وبشكل عام لجميع الناس، جميع الحقوق والحريات”.

وتابع أردوغان: “أنت تواصل دعم الإرهابيين وتنتظر الدعم للانضمام إلى الناتو.. على السويد ألا تنتظر منا أكثر من هذا الدعم".

وفي وقت سابق، حصل زعيم حزب "هارد ديل" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، على تصريح لعقد مسيرة مع إحراق المصحف الشريف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن حرق المصحف في ستوكهولم يشير إلى مستوى الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز في أوروبا.

كما أدانت وزارات خارجية السعودية والكويت والإمارات حرق المصحف الشريف.