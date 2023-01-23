عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاد، والتي كان من المقرر إجرائها في يونيو المقبل.

وقال «أردوغان» في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الانتخابات ستُجرى في 14 مايو المقبل،  قبل شهر من الموعد الذي كان محددا لها.

وأضاف الرئيس التركي في كلمته إن الرابع عشر من مايو هو الموعد الأكثر ملاءمة للانتخابات، معبرًا عن أمله في تبني البرلمان التركي هذا القرار.

وهدد الرئيس التركي البرلمان باستخدام سلطته لإجراء الانتخابات في 14 مايو إذا لم يتبنى المجلس قراره.

السويد تشعل العالم بحرق المصحف لدخول الناتو.. القصة الكاملة لأزمتها مع تركيا وغضب دولي بينهم مصر

بيان عاجل للكويت بعد حرق متطرف المصحف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 18 يونيو المقبل، ولكن الرئيس أردوغان أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات ربما تنعقد قبل هذا الموعد.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان في وقت سابق إن إجراء الانتخابات في يونيو يتزامن مع موسم عطلات الصيف.

تركيا أردوغان الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

عاجل.. إيقاف القيد الشتوي لنادي الإسماعيلي ونقل 5 من مبارياته وبدون جمهور

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران.. تفاصيل

للخلاف مع نواب مجلس الأمة.. رئيس وزراء الكويت يستقيل من منصبه

الاتحاد الأوروبي يقدم 500 مليون يورو إضافية إلى أوكرانيا

اختطاف وزير الصحة.. تفاصيل محاولة الإطاحة بالحكومة في ألمانيا

القافزون من مركب بايدن|موجة استقالات جديدة تهدد الإدارة الأمريكية بعد كبير الموظفين

رفض ألماني.. أسرار الدبابة الخارقة ليوبارد 2.. ولماذا تصر أوكرانيا على امتلاكها؟

كيف سيؤثر وصول الحكومة الأمريكية لسقف الديون على الاقتصاد العالمي؟

بسبب حزام الأمان.. أول تعليق من الحكومة البريطانية على تغريم رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

شرطة كوسوفو تفتح النار على الصرب.. ماذا يحدث؟

السيسي يبحث مع نظيره السنغالي التحضير للقمة الإفريقية السنوية الشهر المقبل

بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

الإعدام لمن يشاهد التليفزيون أو يصبغ شعره.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

الداخلية تكشف حقيقة تحذيرها من عصابة تسرق المنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

لن تتوقع.. أطعمة تزيد من الالتهاب في الشتاء

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

فيديو

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ