أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاد، والتي كان من المقرر إجرائها في يونيو المقبل.

وقال «أردوغان» في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الانتخابات ستُجرى في 14 مايو المقبل، قبل شهر من الموعد الذي كان محددا لها.

وأضاف الرئيس التركي في كلمته إن الرابع عشر من مايو هو الموعد الأكثر ملاءمة للانتخابات، معبرًا عن أمله في تبني البرلمان التركي هذا القرار.

وهدد الرئيس التركي البرلمان باستخدام سلطته لإجراء الانتخابات في 14 مايو إذا لم يتبنى المجلس قراره.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 18 يونيو المقبل، ولكن الرئيس أردوغان أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات ربما تنعقد قبل هذا الموعد.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان في وقت سابق إن إجراء الانتخابات في يونيو يتزامن مع موسم عطلات الصيف.