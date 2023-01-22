الرئيس التركي يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، ليكون في يوم 14 من مايو المقبل.

كانت الرئاسة التركية، قد أعلنت أن الرئيس التركي بحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال الاتصال، عرض الرئيس التركي على نظيرة الأوكراني مجددا الوساطة بين أوكرانيا وروسيا وإرثاء السلام الدائم.

كما عزي الرئيس التركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تحطم المروحية الذي أسفر عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.