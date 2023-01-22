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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، ليكون في يوم 14 من مايو المقبل.

كانت الرئاسة التركية، قد أعلنت أن الرئيس التركي بحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال الاتصال، عرض الرئيس التركي على نظيرة الأوكراني مجددا الوساطة بين أوكرانيا وروسيا وإرثاء السلام الدائم.

كما عزي الرئيس التركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تحطم المروحية الذي أسفر عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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