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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام في مرمى الانتقادات بسبب إحراجها فنانين على الهواء.. تفاصيل

أنغام
أنغام

تعرضت الفنانة أنغام لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب كلمتها فى حفل توزيع جوائز joy awards  .

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هاجم الفنانة أنغام بسبب كلمتها على المسرح ، والتى بسببها أحرجت الفنانين الذين قاموا بتسليمها الجائزة ، فبعد صعود أنغام على المسرح قالت : «كنت منتظرة أبوناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين».

البعض رأى أن بتلك الكلمة قد تسببت أنغام فى إحراج الفنانة الفنانة السورية ديما قندلفت والفنانة سامر المصري، اللذين قاما بتسليم أنغام الجائزة ، وهو ما عرضها إلى هجوم من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي .

وعلى الرغم من هجوم البعض على أنغم فإن الفنانة السورية ديما قندلفت قامت بالرد على أنغام بطريقة غير مباشرة والتمست لها عذرا قائلة: ««تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات أنغام كل التوفيق».

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 عشان أرضيك 

كانت قد طرحت المطربة أنغام  فيديو كليب أحدث أغنياتها باسم “عشان أرضيك”، عبر يوتيوب ، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد. 

 

جاء ذلك بعد ساعات من حصول أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2022، في حفل توزيع جوائز joy awards متفوقة على نانسي عجرم وإليسا. 

 

عيد ميلاد أنغام 

 

وتألقت أنغام في حفل عيد ميلادها بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الفوشيا بصيحة الـ Zebra ومصنوع من القماش الستان.

وحمل فستان أنغام في حفل عيد ميلادها توقيع  GIUSEPPE DI MORABITO، فيما بلغ سعره  553 يورو، أي ما يقرب من 20 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أنغام مصر الفنانة انغام نانسي عجرم سامر المصرى

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