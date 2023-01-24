61 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة البريمييرليج للكاراتيه بالقاهرة

أكدت 61 دولة مشاركتها في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

والدول التي قامت بالتسجيل في البطولة هي: البانيا، الجزائر، الأرجنتين، استراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين تايبيه، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الاكوادور، انجلترا، فينلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إسرائيل، ايطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، لاتفيا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بيرو، الفليبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سكوتلندا، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، تركمستان، اوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.



وتشهد بريمييرليج القاهرة مشاركة كبيرة حيث قام بالتسجيل في البطولة 431 لاعبًا ولاعبة، وهو عدد كبير في أول بطولات السلسلة العالمية في موسم 2023، وقد اكتملت قائمة المشاركين بتسجيل 32 مشاركًا في جميع الفئات الـ 12 في البطولة باستثناء فئة واحدة.

تعود سلسلة بريمييرليج الكاراتيه إلى القاهرة بعد عام من التوقف ، حيث استضافت العاصمة المصرية بطولة البريمييرليج عام 2021 للمرة الأخيرة واستطاعت مصر الفوز بلقب البطولة والتتويج بخمس ميداليات ذهبية ، وفي عام 2022 ، استضافت القاهرة بطولة سيرياس ايه Series A.

يعتبر Karate1-Premier League- أهم حدث دوري في عالم الكاراتيه ، حيث تشهد مشاركة أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم ، وقد انطلقت بطولة البريمييرليج عام 2011 مع بطولتين أقيمتا في باريس وإسطنبول ، ومنذ ذلك الحين حقق الدوري العالمي تقدمًا كبيرًا من حيث حجم وحالة البطولات بالإضافة إلى عدد المشاركين والدول الممثلة.

ويفتتح الموسم العالمي لبطولات البريمييرليج بالقاهرة ، ويضم هذا الموسم ثلاث بطولات آخرى وهي: الرباط بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو ، فوكواكا باليابان خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو ، دوبلين بايرلندا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق من قبل الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة كابتن محمد الدهراوي من أجل تنظيم بطولة على أعلى مستوى كعادة مصر.