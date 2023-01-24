عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضحياتهم عظيمة.. "الوطنية للإعلام" تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

صدى البلد

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ ولكافة رجال الشرطة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وقال زين، في بيان اليوم "الثلاثاء"، "إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة في مواجهة العدوان، وستظل جيلا بعد جيل نبراسا نستلهم منه روح الفداء والتضحية من أجل وطن غال له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة للذود عنه ضد أي مخاطر".

وأضاف "تحية تقدير وعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

1050 جنيها لكل أسرة.. منح استثنائية ومعاش شهري لتلك الفئة|الشروط

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-1-2023

ترشيحاتنا

حقيقة نشع أسوار المصاطب الخارجية بمبنى قصر البارون

طرح 3 ملايين من العملات المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة

احتفاء إعلامي هندي كبير بزيارة الرئيس السيسي لنيودلهي احتفالا بـ "يوم الجمهورية"

بالتقسيط وتصل لـ84 شهرا.. مرابحة الحج والعمرة الشروط والمزايا

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-1-2023

نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 115 يوما.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فعلها مع موسيماني.. هل يرحل كولر بسبب عدم تلبية أمير توفيق لاحتياجاته؟

بسببها هتاخد كيماوي.. احذر تناول البسطرمة فى هذه الحالة

فيديو

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

شبورة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب تقلبات الطقس

ما علاقة منة فضالي بسرقة مجوهرات دينا الشربيني؟.. فيديوجراف

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ