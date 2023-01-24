تضحياتهم عظيمة.. "الوطنية للإعلام" تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ ولكافة رجال الشرطة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وقال زين، في بيان اليوم "الثلاثاء"، "إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة في مواجهة العدوان، وستظل جيلا بعد جيل نبراسا نستلهم منه روح الفداء والتضحية من أجل وطن غال له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة للذود عنه ضد أي مخاطر".

وأضاف "تحية تقدير وعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين".