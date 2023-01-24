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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاركون بورشة صحافة الشركات الناشئة يشيدون بدورها في دعم التنمية الاقتصادية بمصر

صدى البلد

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية (صحافة الشركات الناشئة) التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 على مدار يومين، لعدد من الصحفيين والإعلاميين حول صحافة الشركات الناشئة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.

افتتح الورشة الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030. 

وأكد الدكتور محمد العقبي، خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل؛ أن الورشة تهدف إلى رفع وعي الصحفيين بأهمية الشركات الناشئة وطريقة عمل هذه الشركات، وطرق استخدام التكنولوجيا فيها، من خلال تناول الجانب المهني الخاص بصناعة المحتوى الصحفي حول الشركات الناشئة، وتقديم المعلومات حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار العقبي إلى دور وأهمية مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يعتبر الظهير الحكومي لدعم ريادة الأعمال في مصر.

من جانبها استعرضت الدكتورة غادة خليل الأنشطة والمحاور الرئيسية لمشروع رواد 2030، والأهداف التي يعمل على تحقيقها، مؤكدة دور الصحافة والإعلام في تنمية الوعي بكافة الموضوعات التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ومنها مجال الشركات الناشئة.

وتضمن اليوم الأول عدد من الجلسات التي حاضر بها عدد من المتخصصين في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث تناولت الجلسة الأولى التي حاضر بها المهندس محمد الدلال، المدير التنفيذي لقمة تكني تصدير التكنولوجيا ودورها في دعم الاقتصاد المصري.

كما تناول الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دور الحاضنات والمسرعات في دعم وتطوير أفكار المشروعات الناشئة، والذي أثنى على فكرة تنظيم ورشة عمل موجهة للصحفيين حول الشركات الناشئة، موكدا دور الصحافة والاعلام في تنمية الوعي داخل المجتمع .

وقدمت نيرمين عباس، باحث في مجلة فوريس الشرق الأوسط عرضا حول صحافة الشركات الناشئة، مؤكدة أهمية التوعية بهذا المجال المهم في ظل الظروف التي تواجه العالم حاليا.

كما تضمن اليوم الأول جلسة حول مؤشرات ريادة الأعمال ودورها في دعم بيئة ريادة الأعمال التي حاضر بها الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

وشهدت ورشة العمل مناقشات وتفاعل من المشاركين الذين أشادوا بدور الورشة في التعرف على دور الشركات الناشئة في دعم التنمية الاقتصادية بمصر.

وزارة التخطيط الشركات الناشئة الإقتصاد المصرى التنمية الاقتصادية الشركات المحاور الرئيسية

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