عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتشجيع الصناعة.. حوافز وتسهيلات لهذه المشروعات | تفاصيل

حوافز
حوافز

دعمًا للقطاع الصناعي وتعميق الصناعة الوطنية، منح قانون الاستثمار الجديد عدة حوافز وتسهيلات لتشجيع المستثمرين ودمجهم بخريطة الأعمال .

في هذا الصدد، نص القانون على أن "تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

 

 1ـ 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ :

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

2ـ 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب:

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

1-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2-المشروعات المتوسطة والصغيرة.

3-المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

4-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

5-المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

6-مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

7-المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.

8-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطبقا للقانون ، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ وب المشار إليهما.

وتبين اللائحتان التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين، أ وب، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

 

الصناعة الوطنية قانون الاستثمار حوافز تسهيلات المشروعات الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أعضاء البرلمان الفرنسي يتوصلون لاتفاق حول مشروع قانون الطاقة المتجددة

لقطة مثيرة للجدل.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء مباراة الزمالك والمحلة ؟

مقبرة للحمير بالفيوم.. المحافظ يصدر حملات على المجازر للتأكد من لحومها

بعد الزيادات الأخيرة .. سعر ومواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

أداء متباين للأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023

احذر .. خطأ شائع فى الصلاة يبطلها ويغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

سلام يا جدي.. رسائل وداع جمهور الزمالك لـ فيريرا|شاهد

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

تشبه المركبة.. شاهد سيارة هندية تعمل بالطاقة البشرية |فيديو

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ