أخبار الفن.. أنغام في مرمى الانتقادات .. ابنة فنان شهير تفتح النار على والدها وترد على اتهامها بالجحود

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

حالة من الهجوم والانتقاد الشديد طالت مي حلمي ، من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وذلك بعد أن نشرت فيديو ردت فيه على متابعة طلبت منها مساعدة مالية .

ونشرت مي حلمي عبر خاصة الأستوري عبر موقع إنستجرام ردت فيه على متابعة طلبت منها مساعدة مادية من أجل شراء ملابس جديدة لابنها الذى يدرس حالياً فى الجامعة .

وقامت مي حلمى بتعنيف السيدة التى طلبت منها مساعة لفظياً ، مؤكدة أنه من الاولي أن تجعل ابنها يقوم بالعمل ليشتري ما يريد كما كانت تفعل هي فى الجامعة .

تعرضت الفنانة أنغام لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب كلمتها فى حفل توزيع جوائز joy awards .

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هاجم الفنانة أنغام بسبب كلمتها على المسرح ، والتى بسببها أحرجت الفنانين الذين قاموا بتسليمها الجائزة ، فبعد صعود أنغام على المسرح قالت : «كنت منتظرة أبوناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين»

حالة من الجدل الواسع آثارها الفنان عمرو محمد علي الشهير بشخصية “شقشق” فى مسلسل “ارابيسك” فور ظهور ه على السوشيال ميديا والاعلام للحديث عن مرضه وهو ما فتح مجالا واسعا لتوجيه اللوم والعتاب والهجوم الشرس على ابنته وطريقتها بسبب تركه فى هذه الحالة وهو الذى صدره أيضا بطل مسلسل ارابيسك حتى وصفها الكثير بالحجود.

وهو الأمر الذى دفع ابنته شهد للخروج عن صمتها والرد على كل ما أثير فى الفترة الأخيرة سواء على لسان والدها أو عبر السوشيال ميديا وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

نشرت الفنانة عفاف مصطفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” صورة لها من كواليس مسلسل سر السلطان.

وعلقت عفاف مصطفي قائلة : “استأذنت المخرج خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل " سره الباتع ‘‘ قبل عرضه.. أول لما قولت له استاذ خالد هنزل صورة بعد اذنك قالي طلباتك كترت يا عفاف.. كان لازم استأذنه اصلها مش فوضي وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الاستاذ ومن الانتاج وعلي فكرة الصورة طبيعية لان ممنوع منعا باتا المكياج واللي تحط مكياج تتعاقب وتغسل وشها في اللوكيشن قدام الكاست كله المكون من المئات وقدام الكاميرا”.

قامت الفنانة أنغام برد غير متوقع بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية بسبب كلمتها على المسرح خلال حفل توزيع جوائز joy awards.

تعاقد الفنان حسين يوسف والفنانة عفاف شعيب على بطولة مسلسل “ بيت السيدة ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وكشفت الفنانة عفاف شعيب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن العمل تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، وحتى الآن لم يبداُ التصوير، حيث يواصل مخرج العمل التحضيرات تمهيداً للتصوير خلال الفترة القادمة.

كشفت مساعدة المخرج ندى منير عن كواليس صادمة عن أجر مساعدة الفنانة دينا الشربيني .

وكتبت ندى عبر صفحتها على فيس بوك :" شهاده حق ..دينا الشربيني معملتش محضر للذهب اللي مسروق ..المساعدة هي الي خلصت رزقها من الستر وراحت تبيعه والناس شكت لأن المسروقات مميزة وبلغت البوليس وقبضوا عليها في الوقت ده دينا كانت في دبي في بروجكت هناك كلموها من مكتب رئيس المباحث كان المحضر اتعمل وهي اعترفت بالسرقة فتحولت للنيابة ،،دينا قطعت سفرها لشغلها ورجعت امبارح علشان تطلعها من النيابة وقالت بالكدب إنها اديتهم ليها علشان خاطر متتحبسش وراحت القسم بعديها علشان يطلعوها علشان تروح عزاء أمها الي ماتت من تصرفات بنتها ".

يبدأ بعد قليل الإعلان القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2023، بعدما تم الكشف عن اختيارات البافتا، وتم توزيع جوائز جولدن جلوب واختيارات النقاد، التي تكون عادة مؤشرات قوية للتنبؤ باختيارات أعضاء الأكاديمية.

تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

كشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر الذى يمكث فى مستشفى الشبراويشى.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : مازال حلمى بكر فى العناية المركزة حيث فضل الأطباء أن يمكث فى العناية المركزة حتى الاطمئنان عليه بشكل كبير حيث مازال بعض الوظائف الخاص بالكلى يتم ضبطها.