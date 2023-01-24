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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قياس الحرارة وعدم التصوير.. تعرف على قائمة تعليمات دخول حفل علي الحجار

على الحجار
على الحجار

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن استعدادها لإقامة حفل غنائى للمطرب على الحجار يوم 13 من شهر فبراير القادم احتفالات بعيد الحب. 

الحفل يضم أيضا المطربة إيمان عبد الغني وأحمد عفت تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

 

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل على موقعها الرسمي وأيضا إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر الأون لاين بثلاث فئات مختلفة الأولى بـ1010 جنيه والثانية بـ710 جنيه والثالثة بـ410 جنيه.

 

تعليمات وممنوعات فى حفل على الحجار

كما أعلنت أيضا دار الأوبرا ببعض تعليمات التى يجب اتباعها قبل الدخول للحفل وكانت كالآتي


١- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك

٢- تفتح الأبواب في تمام السابعة.

٣- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء ( البدلة كامله جاكيت + كرافتة )

٤- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .

٥- الالتزام بدخول البوابه المخصصة للتعقيم .

٦- الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص .

٧- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

٨- غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته .

٩ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

١٠- ممنوع التصوير.


أصعب موقف لعلى الحجار فى 2022
 

وكان قد كشف الفنان علي الحجار، أصعب موقف مر عليه خلال عام 2022 وطريقة استقباله للعام الجديد، قائلا: "عام 2022 فى بدايتها مرت علي فى وفاة أخي أحمد وكانت مسألة صعبة جدا، ولكن عندما رأيته كيف توفي وبهدوئه وسكينته المعتادة قولت انا نفسي الوفاة بتاعتي تكون بالطريقة دي".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أخويا أحمد محظوظ طوال عمره بالرضا، وكنت أتحدث مع صديقي وقالي إن هناك آية قرآنية تقول ولسوف يعطيك ربك فترضي، أى أن الهدية الكبيرة من الله هي الرضا، وأحمد الحمد لله خلال عزاه مصر كلها حضرته، واكتشفت انه كان نجم كبير وهو مكنش بيحب كدا وكان فى حاله دائما".

علي الحجار عيد الحب إيمان عبد الغني المطربة إيمان عبد الغني حفل عيد الحب

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