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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: حجم صواريخ الدفاع الجوي ضعف الإنتاج العالمي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء ، بأن إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في روسيا، يضاهي أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم، فهي حديثة وموثوقة، والنظام يعمل بشكل صحيح.

 

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف: "يظهر العمل القتالي العملي أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم".

 

وأشار بوتين إلى أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.

 

وقال: "تنتج الولايات المتحدة على سبيل المثال، صواريخ باتريوت تنتج بلادنا ثلاثة أضعاف هذه الصواريخ.. حتى أكثر من ثلاث مرات. أما بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام، ولأغراض مختلفة، فإن الإنتاج الروسي يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله.. الأنظمة نفسها حديثة وموثوقة من بين أشياء أخرى، ومع ذلك، بالطبع، كل شيء يحدث، ولكن بشكل عام، يعمل النظام بشكل صحيح".

 

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الإثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.

وأضاف غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها".

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