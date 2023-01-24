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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء الهندي مرحبا بـ السيسي: زيارتك تاريخية وتمثل سعادة هائلة لشعبنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بزيارة الرئيس السيسي للهند.

 

وكتب "مودي" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود، أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".

 

وبالمقابل، بادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء الهند التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال بما يلي: ‏‎"سعيد جداً وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى".

 

وقد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

العلاقات المصرية الهندية

وأوضح السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور ٧٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع عدد من المسئولين فى الهند، وعلى رأسهم  "مودي" رئيس الوزراء، و "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

 

تعاون مشترك

كما سيتخلل الزيارة لقاء الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

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رئيس وزراء الهند السيسي ناريندرا مودي الهند السفير بسام راضي

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