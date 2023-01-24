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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 ثانية على النهاية.. ساعة يوم القيامة تنذر بكارثة غير مسبوقة

ساعة يوم القيامة
ساعة يوم القيامة

تقف البشرية في أخطر أوقاتها على الإطلاق، حيث تتقدم ما يسمى بـ ساعة يوم القيامة إلى غضون 90 ثانية فقط من منتصف الليل حيث يؤجج الصراع الروسي الأوكراني المخاوف من حرب نووية، وفقا لمجموعة رائدة من علماء الذرة.

وعدلت نشرة علماء الذرة ساعة يوم القيامة، اليوم الثلاثاء، وحركتها 10 ثوان إلى الأمام لتعكس وجهة نظر المجموعة حول مدى اقتراب العالم من كارثة واسعة النطاق غير مسبوقة.

وتم تصميم الساعة، التي يتم تحديثها كل يناير، لتنبيه الناس إلى التهديدات التي يتعرض لها وجودهم، بما في ذلك الحرب النووية وتغير المناخ والتكنولوجيا الحيوية.

وقالت المجموعة إن التعديل الأخير يعكس «وقت خطر غير مسبوق»، ينبع إلى حد كبير - وإن لم يكن حصريا - من «المخاطر المتزايدة للحرب في أوكرانيا».

واتهم مجلس العلوم والأمن في النشرة، روسيا بتوجيه تهديدات مبطنة لاستخدام الأسلحة النووية، مذكرا العالم بأن الصراع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويتصاعد بشكل كارثي.

وقال عضو نشرة علماء الذرة، ستيف فيتر، عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ السياسة العامة في جامعة ماريلاند: «حتى لو تم تجنب الاستخدام النووي في أوكرانيا، فقد تحدت الحرب النظام النووي - نظام الاتفاقات والتفاهمات التي تم بناؤها على مدى ستة عقود للحد من مخاطر الأسلحة النووية».

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وتوقع المجلس أنه إذا سمح بانتهاء صلاحية آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية بين روسيا والولايات المتحدة، ستارت الجديدة، في عام 2026 فسوف يترتب على ذلك سباق تسلح نووي.

وبالفعل، تعمل الصين على توسيع برنامجها النووي بسرعة، وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، وتقترب إيران أكثر فأكثر من القدرة على صنع الأسلحة النووية، وتعمل الولايات المتحدة وروسيا والهند على تحديث ترساناتها.

كوريا الشمالية روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الهند الصين ساعة يوم القيامة

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