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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءه الأول بعمداء الكليات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية


عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أول لقاء مع عمداء الكليات أعضاء لجنة تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة الجديدة وأهمها جامعة المنوفية الأهلية ومدينة جامعة المنوفية الطبية والـ ٢٠٠ فدان بمدينة السادات التى تم تخصيصهم لجامعة المنوفية، وأن الجامعة ستشهد اهتماما خاصا بالمنظومة التعليمية والدراسات العليا في المرحلة القادمة، وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بشكل كامل لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمجتمع، والتعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية لتوصيل خبرات الجامعة وخدماتها للمجتمع مع زيادة دور المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

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كما أكد على التزام الجامعة بخطة الدولة للنهوض بالتعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي وفق رؤية استراتيجية التعليم ٢٠٣٠ من خلال خطة الجامعة لإنشاء وحدة التصنيفات الدولية التي تهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مكتب للعلاقات الدولية "International Relation Office" لرعاية المبتعثين والطلاب الوافدين للمساهمة في تفعيل وتنشيط التبادل العلمي بين الجامعة والدول المتقدمة في كافة المجالات والمساهمة في جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابي.

وعرض رئيس الجامعة فعاليات الفترة الماضية منذ توليه رئاسة الجامعة والتى شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة والجولات والزيارات الهامة.

وتابع رئيس الجامعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى أوشكت على الانتهاء بالكليات، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج فى أقرب وقت.

المنوفية البحث العلمي جامعة المنوفية المستشفيات الجامعية الدراسات العليا الطلاب الوافدين

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