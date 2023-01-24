اتحاد الدواجن: البيض المخصب صالح للاستخدام وغير مقلق

أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن البيض المنتشر خلال الفترة الأخيرة فى الأسواق والذي يعرف بالبيض المخصب صالح للاستخدام العام للمواطنين.

وأوضح محمود العناني، خلال تصريحات خاصة ببرنامج "حديث القاهرة"، الذى تقدمه الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن استهلاك المواطنين للبيض المخصب غير مقلق على صحة المواطنين، كما أنه صالح للمواطنين.

وفي نفس السياق، عقب بعض المواطنين، عن استهلاك البيض المخصب، وأكد أحد المواطنين، أن البيض المخصب يتم بيعه في الأسوق الفترة الأخيرة، رغم أنه غير مخصص للأكل، ويظهر مشاكله بعد فترة من تعرضه للحرارة، ونوه مواطن أخر على أن هذا البيض المخصب أقل سعرًا من البيض العادي.