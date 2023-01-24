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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة الغردقة تواصل حملاتها اليومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، اليوم الثلاثاء، حملاتها اليومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية بالمدينة. 

 

وتم المرور على معرض أهلا رمضان بشارع المصالح، ومعرض حزب مستقبل وطن بجوار مدرسة محمد الطيب، والمصرية 2000، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية السكر والشاي والأرز والدقيق والمكرونة والزيت، وبيعها بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وأكدت اللجنة توافر جميع السلع الاستراتيجية. 

 

كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، اللجنة المشكلة من إدارة مكتب التموين، والمتابعة الميدانية، والصحة، والبيئة، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية لمراقبة وضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة. 

 

أشار رئيس المدينة إلى أنّ اللجنة المشكلة، شنت اليوم الثلاثاء، حملة على الأسواق والمحلات العامة ومحلات بيع اللحوم المصنعة، والسوبر ماركت، لمتابعة توافر السلع وجودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة.

الغردقة رمضان مستقبل وطن اللحوم المصنعه مدينة الغردقة الحملات التموينية معرض اهلا رمضان

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