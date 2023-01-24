وكيل التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر: يجب أن نكون جميعًا سندًا لمحدودي الدخل

عقد أحمد عبيد الشاذلى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره مدير إدارة شمال، وإدارة جنوب الغردقة، ورؤساء أقسام الضمان بالإدارتين، بالإضافة إلى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية، و إدارة الضمان الاجتماعي، حيت تم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجهم في العمل وأيضا مناقشة القرارات والمنشورات الجديدة.

قدم مدير المديرية الشكر للعاملين بالإدارتين على ما يبذل من جهد، وشدد على ضرورة أن يكون الاهتمام بالمواطن هو الشغل الشاغل، وضرورة التعامل مع المواطنين على أحسن ما يكون، وأن أغلب من يتعامل مع الوحدات والإدارات الاجتماعية هم من محدودي الدخل فيجب أن نكون سندا لهم بعد الله.