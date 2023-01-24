شئون البيئة بالبحر الأحمر تعقد اجتماعا لمناقشة التخلص الآمن من الطيور النافقة

عقد إيهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، اجتماعا بحضور مديرية الزراعة، والطب البيطري، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، وجمعية وادى دارا، وأخصائيو التفتيش والملاحقة القانونية والتخطيط والمشروعات البيئية، لمناقشة كيفية التخلص الآمن من الطيور النافقة وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة بمشاركة مديرية الزراعة، ومديرية الطب البيطرى، والإدارة العامة لشئون البيئة، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، وشرطة البيئة، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، للمرور على محال بيع الطيور الحية ومزارع الدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية والنظافة العامة.

وفى سياق اخر عقد أحمد عبيد الشاذلى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره مدير إدارة شمال، وإدارة جنوب الغردقة، ورؤساء أقسام الضمان بالإدارتين، بالإضافة إلى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية، و إدارة الضمان الاجتماعي، حيت تم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجهم في العمل وأيضا مناقشة القرارات والمنشورات الجديدة.

قدم مدير المديرية الشكر للعاملين بالإدارتين على ما يبذل من جهد، وشدد على ضرورة أن يكون الاهتمام بالمواطن هو الشغل الشاغل، وضرورة التعامل مع المواطنين على أحسن ما يكون، وأن أغلب من يتعامل مع الوحدات والإدارات الاجتماعية هم من محدودي الدخل فيجب أن نكون سندا لهم بعد الله.