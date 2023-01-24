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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوضة اللبس السبب .. أول تعليق من ميدو على رحيل فيريرا

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، على رحيل جيسوالدو فيريرا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد خسارة الفريق من غزل المحلة في الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيريرا سيظل واحد من أفضل المُدربين في تاريخ نادي الزمالك، ولا يوجد مدرب في العالم ليس لديه أخطاء".


أضاف: "عدم وحدة أوضة لبس الزمالك في الفترة الأخيرة، ساهم في رحيل فيريرا، ولو مورينيو نفسه كان موجود وأوضة اللبس مش مظبوطة مش هيعرف يعمل حاجة، وأكبر دليل على كدة إن نفس المدرب بلاعبين أقل فنيا".


واختتم: "كرة القدم ملعب ومكتب وقبلهم أوضة لبس، ورحيل فيريرا عن الزمالك خسارة فنية كبيرة للزمالك، ولازم نعرف مشاكل الفريق الحقيقة لأن مشاكله الحقيقية مش فيريرا، المدرب عنده أخطاء والأخطاء دي واضحة ولكن الزمالك لازم يبحث عن المشاكل الحقيقية"

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