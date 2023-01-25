مرتضى منصور يكشف كواليس إقالة فيريرا من الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كواليس إقالة البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى الزمالك عقب الخسارة اليوم من غزل المحلة فى الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زمالكاوى أن فيريرا مدرب كبير ولكن التوفيق غائب عنه على مدار ٦ مباريات متتالية وإتخذنا قراراً فى مجلس الإدارة عقب الخسارة من الأهلى بتوجيه الشكر له وجهازه المعاون اى كانت نتيجة لقاء غزل المحلة.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن هناك ٩ من أعضاء مجلس الإدارة صوتوا على رحيل فيريرا وعضو واحد صوت على بقاء فيريرا مشيراً أن التصويت كان سريا ولكن بشجاعة كشف اللواء علاء ناجى عضو المجلس أنه ضد رحيل فيريرا بسبب الشرط الجزائي فى عقد البرتغالى .

وقال مرتضى منصور أن الجهاز الفنى الجديد بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للزمالك سيجتمع اليوم لوضع استراتيجية العمل فى الفترة القادمة .

الزمالك يوجه الشكر لفيريرا ومعاونيه

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى أحمد عبدالمقصود و حسين ياسر كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء ، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إستمرار هذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه لنهاية الموسم وطالبت إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور جماهير الزمالك بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.