ميريهان حسين تروج لـ فيلمها الجديد"إتنين للإيجار"

روجت الفنانة المصرية ميريهان حسين لـ فيلمها الجديد “إتنين للإيجار” والذي يعرض غدا بدور العرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشؤت ماريهان صورها رفقة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلًة:" يارب يعجبكم وهستني رأيكم".

تشهد دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 25 يناير ، طرح الفيلم الكوميدي اتنين للايجار ، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد .

وظهور خاص النجمه رانيا يوسف والنجم دياب الفيلم من تاليف أسماء غازي واخراج شادي علي ويقدم اتنين للايجار بيومي وثروت بشكل جديد ومختلف عما يقدماه في افلامهم الاخري من كوميديا تتناسب مع طبيعه الأسرة المصرية والعربيه.

ومما يذكر أيضا أن الفيلم سيتم عرضه بالمملكه العربيه السعودية يوم الخميس 26 يناير، كما تقرر أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 6 فبراير القادم بالمملكه العربيه السعوديه بموفي سينما في حضور أبطال العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت وقد اطلقت الشركة العربية للسينما.

فيلم اتنين للايجار ، تم تصوير مشاهده مابين مدينه 6 اكتوبر ومدينه الغردقة وعدد من اماكن التصوير المختلفة.