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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم بطريق «أبوسمبل ـ أسوان»

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

شهد طريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وقد ضمّت قائمة المصابين كلاً من سمير سعيد حسن 30 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى ، وأحمد محمد علي السيد 29 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد صابر إبراهيم 33 سنة، والذى أصيب بالظهر، وإبراهيم أحمد محمد 28 سنة، والذى أصيب جرح بالرأس واشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد علاء رجب 16 سنة، وعمار عبدالعال 45 سنة، وإصابتهم بكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل - أسوان

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وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، كما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية بشكل منتظم وطبيعي، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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