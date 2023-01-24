محافظ أسوان يتابع تنفيذ 8 قرارات إزالة في البصيلية..ورفع 99 حالة إشغالات

نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمحافظة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر، حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 3700 م2 شملت 4 قرارات سابق صدورها من الوحدة المحلية بمساحة 2300 م2 ، بجانب تنفيذ 4 قرارات إزالة فى المهد بمساحة 1400 م2 وهى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت ، وتم تحرير محاضر للمتعدين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف المدن والمراكز والحفاظ على أراضى الدولة ، وبناء على تعليمات محافظ أسوان حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها المستمرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.

جهود المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى السياق كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملاتها الصباحية والمسائية بمختلف الأحياء السكنية حيث شهد حى غرب بقيادة محمد ممدوح تنفيذ أعمال رفع الإشغالات بشوارع الشواربى وأطلس وأبطال التحرير والكورنيش وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بإشراف من العميد محمد الجندى حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع ومصادرة 87 حالة إشغال ، بجانب تحرير 12 محضر إشغال ، وقد تم إيداع المضبوطات الغذائية بدار الرعاية للأيتام.

وكانت قد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان بقيادة شوقى مصطفى حملة مكبرة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت فى سعر السلع المعروضة بين محل وأخر.

تأتى الحملة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود لتحقيق السيطرة على الأسعار، وبالتعاون بين الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك ومسئولى الإدارات التموينية والصحية والبيطرية.

أنشطة متنوعة

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 46 محضر تضمن 13 محضر " حماية مستهلك " ، و 8 محاضر تموين ، بجانب تحرير 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و 10 محاضر نظافة ، بالإضافة إلى إعدام 29 لتر عصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن ضبط 1900 كيلو جرام سكر منتهى الصلاحية ، وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تعليمات مشددة للتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للإستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.