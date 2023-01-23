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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل مارس القادم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ،واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة

ويأتى ذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في مارس القادم بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

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التجهيزات اللازمة

حيث تناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وتم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019.

وقد أكد محافظ أسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة. 

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم للأشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية. 

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المستشفيات والمراكز الطبية

وفى نفس السياق أثنى الدكتور أحمد السبكى على جهود العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان ، والذين ساهموا فى تحقيق معدلات إنجاز كبيرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، مشيداً بالدعم اللامحدود من محافظ أسوان ، ومتابعته المستمرة للأعمال الجارية داخل الصروح الطبية المختلفة ، وهو الذى ساهم بدوره فى إدراج المحافظة ضمن المرحلة الأولى. 

وأوضح السبكى بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستقدم خدمتها بداخل المستشفيات المتعددة التخصصات أو ذات التخصص الواحد وخاصة مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون بمدينة أسوان ، بجانب مستشفيات كوم أمبو المركزى ، و دراو المركزى ، ونصر النوبة المركزى ، والسباعية المركزى ، والتأمين الصحى ، وأسوان التخصصى ، وأيضاً معهد الأورام ، وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية حيث سيتم التشغيل الفعلى لـ 86 وحدة صحية موزعين على جميع مدن ومراكز المحافظة بالفحص الطبي الشامل في 12 تخصص للمواطنين المربوطين عليها مع صرف الأدوية مجاناً .

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