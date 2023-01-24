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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم أسوان يلتقى وفد هيئة بلان لدعم المدارس المجتمعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وفداً من هيئة "بلان Plan International Egypt " يضم إسراء إبراهيم مدير مكتب هيئة بلان فرع أسوان وأسيوط ، وعمر السنيطى مدير مشروع بالمؤسسة وذلك لبحث أوجه التعاون بين المديرية وهيئة بلان لدعم مدارس التعليم المجتمعى بأسوان . 

وقد تناول اللقاء عدد من المقترحات التى تقدمها الهيئة لدعم مدارس التعليم المجتمعى التابعة للمديرية من خلال تقديم دعم فنى ولوجيستى للطلاب والميسرات من خلال تدريبهم وتجهيز الطلاب والمدارس بالأدوات المكتبية والوسائل التعليمية وتنظيم برامج توعية وتثقيف للتعريف بحقوق الطفل وطرق حمايتهم من كافة أشكال التمييز والعنف ضمن برامج بناء القدرات .

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مدارس التعليم المجتمعى

وأكد الجانبان على ضرورة توجيه الدعم للمدارس الأكثر احتياجاً والتى لا تندرج ضمن برامج الدعم التى تقدمها المؤسسات التنموية الأخرى  ، مشيراً إلى  استعداد المديرية لتذليل أى معوقات والتنسيق من خلال إدارات المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعى  والبدء فى الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتقديم بيان بأسماء هذه المدارس وأعداد الطلاب للتنفيذ مطلع الفصل الدراسى الثانى .

وفى نهاية اللقاء أعرب وكيل الوزارة، عن ترحيب المديرية وإستعدادها للتعاون مع كافة المؤسسات التنموية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف تطوير التعليم المجتمعى فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للفئات الأكثر إحتياجاً فى المجتمع وتقديم رعاية اقتصادية واجتماعية وثقافية تتيح لهم عيش حياة كريمة تليق بهم .

وعقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إجتماعاً مع المسئولين بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء ، وبالتالي الإرتقاء بالعملية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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وقدم وكيل الوزارة التحية لمديرى الإدارات وجميع العاملين بها على مجهوداتهم خلال الفصل الدراسى الأول ، كما اطمأن على سير العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية بعد الانتهاء من امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ، وتم كذلك مناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية .

وأكد عبد الكريم لطفى، على أهمية تحقيق الانضباط الإدارى داخل المدارس عقب الانتهاء من الامتحانات خلال إجازة منتصف العام والتى تبدأ السبت القادم ٢٨ يناير ، كما تطرق الاجتماع لمتابعة مدارس التعليم الفنى داخل الإدارة والموقف من مدارس التعليم العام التى يتم تنفيذ أعمال الصيانة بها من خلال المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وبيان معدلات التنفيذ استعداداً لبدء الفصل الدراسى الثانى فى ١١ فبراير القادم .

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