تعرف على أسماء مصابي حادث انقلاب توك توك بأسوان

شهد مزلقان العجباب التابع لقرية أبو الريش بمركز أسوان وقوع حادث إنقلاب مركبة توك توك مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى الجسم .

وتبين أن المصابين هم عمر محمر عبدالمطلب 23 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالحوض والزراع الأيسر ، ويوسف أحمد عبدالحفيظ 19 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وحامد مصطفى حامد 30 سنة، والذى أصيب بكسر باليد اليمني وشبه ما بعد الارتجاج، وحسن غريب صديق 34 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وسعيد عاشور صديق 12 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

حوادث متفرقة

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب مركبة توك توك بمزلقان العجباب التابع لقرية أبو الريش بمركز أسوان مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.