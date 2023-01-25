دار ليان للنشر: توزيع 500 كتاب مجانا وسعر الكتب 10 جنيهات

ينطلق اليوم معرض الكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من٢٤ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢٣، و اعلنت دار ليان للنشر و التوزيع عن العديد من المفاجأت و الخصومات.

أعلنت دار ليان للنشر توزيع 500 كتاب مجانا يوميا الساعة الثانية ظهرا في الدار، بالإضافة إلى بيع أي كتاب بعشرة جنيهات يوميا و 8 كتب العبقريات بمبلغ 150 جنيها.

وتتسابق دور النشر بالخصومات و العروض لتنشيط حركة البيع، و حل أزمة إرتفاع الاسعار بسبب ارتفاع تكلفة صناعة الكتاب.

أكد مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي لمعرض الكتاب، أن البيت المصري لم يكن يخلو من كتاب دائما وأبدا، وكان هناك توجيه من وزيرة الثقافة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تسهيل شراء الكتاب للأسرة المصرية، وأطلقت مبادرة تحمل شعار "الثقافة والفنون للجميع" والكتاب في هذه المبادرة يبدأ سعره من جنيه واحد إلى 20 جنيها.

وأوضح مروان حماد خلال مداخلة له في برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي "سيد علي" عبر قناة " الحدث اليوم" أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو دولي بالفعل منذ أول دورة عام 1969، وأن البرنامج الثقافي يحتوي على 7 قاعات، وأن فعاليات هذه الدورة تقترب من 500 فعالية.

وقال "حماد" إن هناك ندوات متخصصة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات رسمية، فهناك محور لتعريف الشباب وتذكير الناس بأهم القامات التي أضافت إلى الثقافة المصرية، وهناك مئويات للعديد من الشخصيات منهم البابا شنودة والشيخ عبداللطيف حمزة مفتي الديار السابق.