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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

1.5مليون جنيه.. مواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2023| صور

بي إم دبليو X1 موديل
بي إم دبليو X1 موديل 2023

ارتفعت أسعار السيارات عالميا خلال الفترة الماضية بسبب العديد من الأسباب منها وقف الاسترداد وارتفاع سعر الدولار، ومع ذلك ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات موديل 2023 التي يرغب اغلب المواطنين في اقتناءها بفضل ما تحمله من مميزات ووسائل أمان عالية منها سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

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سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

مواصفات محرك سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

جاءت سيارة بي إم دبليو X1 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم دوران  220 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 9.6 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر لكل 100 كم/ساعة.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

تعرض سيارة بي إم دبليو X1 بطول 4500 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع 1642 مم، وقاعدة عجلات 2692 مم، ومساحة صندوق السيارة  540 لتر.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

مواصفات سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

زودة سيارة بي إم دبليو X1 بالعديد من التجهيزات منها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات تنبيه من التصادم ، وكاميرا خلفية، ونظام المحافظة على المسار، ونظام تحذير النقاط العمياء، وشاشة تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي، ومفتاح ذكي لفتح وغلق السيارة، وفتحة سقف بانوراما، ومقعد كهربائي للسائق، وإضاءة داخلية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وحساسات مطر، ومرايات جانبيه كهربائية.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

سعر سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023

تباع الفئة الأولي من سيارة بي إم دابليو X1 موديل 2023 بـ مليون و550 ألف جنيه.

بينما تباع الفئة الثانية من سيارة بي إم دابليو X1 موديل 2023 بـ مليون و700 ألف جنيه.

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