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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

سيارة بي إم دبليو
سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

تأسست شركة بي إم دبليو عام 1916، وكان يقع مقرها في ميونيخ في بافاريا، ولكن الأصول الحقيقية لتأسيس اسم الشركة يعود الي عام 1880 عندما كانت الشركة ممولة لسلاح الطيران الألماني، كما أن المؤسسين لهذه الشركة هم  كارل وغوستافو اوتو، وفي عام 1928 بدأت بتصنيع السيارات، وفي عام 1928 استولت بي إم دبليو على مصنع سيارات في ايسناخ وهو المصنع الذى انتج العربة الصغيرة Dixi، وفي عام 1929 قامت بي إم دبليو بصناعة أولى سياراتها في بي إم دبليو 3/15 PS والتي كانت تطويرا لعربة Dixi،ونالت سيارات بي إم دبليو علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصرين بفضل إمكانياتها المتميزة ومنها محركها القوي، وتصميمها العصري ومن تلك الإصدارات سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991 .

سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

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مواصفات محرك سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

تستمد سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991 قوتها من محرك سعة 1900 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي علي جنوط مقاس 18 بوصه، وكاوتش جديد.

سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991 علي العديد من المميزات منها، نظام فرامل ABS، ووسائد هوائية، ونظام مضاد للسرقة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وaux، وبلوتوث، وEBD، وحساسات ركن، وسنتر لوك، ومرايات كهربائية، ومقاعد كهربائية، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وشاحن USB، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، واذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وماساحات تخزين اضافية بالابواب الجانبية، ودرج تخزين امامي مثبت بالتابلوه.

سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

تظهر سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي مقدمة السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وسبويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت جرائد باللون الأسود في منتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

سعر سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991

تأتي سيارة بي إم دبليو E36 موديل 1991  بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بي إم دبليو E36 E36 موديل 1991 سيارة بي ام دبليو سيارة بي إم دبليو E36

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نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

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