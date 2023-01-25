زيادة الاستثمار بمصر| السيسي: مستعدون لاستقبال السياحة الهندية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الحديث مع رئيس الوزراء الهندي، لزيادة الاستثمار فى مصر، وأن الشركات الهندية المتخصصة أعربت عن رغبتها فى الاستثمار بقناة السويس، وفى مجالات كثيرة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أنه تم الاتفاق فى مجالات الطاقة و الهيدرجين الأخضر، والزراعة و انتاج الأسمدة.

ولفت إلى أن مصر والهند تتشاركان فى البعد الحضاري، وأنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات، وأن يكون هناك فعليات ثقافية، وأن يكون هناك تكثيف لـ رحلات الطيران.

وأوضح أن مصر مستعدة لاستقبال الكثير من السياح من الهند.