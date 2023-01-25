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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يعلن رفع مستوى التعاون مع مصر إلى شراكة استراتيجية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الهند في زيارة رسمية وتلبية إلى دعوة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كيضف شرف رئيسي لاحتفال يوم الجمهورية الهندي.

وخلال الزيارة عقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي مؤتمرا صحفيا، حيث قال مودي، إن الرئيس السيسي ضيف شرف احتفالنا بيوم جمهورية الهند.

وأضاف رئيس وزراء الهند، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "قررنا أثناء اللقاء اليوم مع الرئيس المصري اليوم رفع علاقتنا مع القاهرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وأشار مودي إلى العلاقات المصرية الهندية قائلا، إن العلاقات بين الهند ومصر مستقرة منذ سنوات، لافتا إلى أن التنسيق الاستراتيجي بين الهند ومصر ضروري.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي خلال لقاء الرئيس السيسي برفع مستوى التعاون مع مصر إلى شراكة استراتيجية، مضيفا أنه اتفق مع الرئيس السيسي على زيادة الاستثمار بين البلدين وتعزيز سلاسل التوريد.

كما أكد  مودي أنه سيتم رفع حجم التجارة بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار سنويا.

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