متحدثة البيت الأبيض: سنُبلغ الصين بعواقب دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة ستُبلغ الصين بعواقب تقديم الدعم المادي للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضافت بيير - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - :"نحن نراقب الوضع عن كثب كما كنا منذ بداية الحرب، وسنواصل إبلاغ الصين بآثار تقديم الدعم المادي للحرب الروسية ضد أوكرانيا، لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات وسنكون واضحين للغاية فيما يعنيه دعم عدوان روسيا على أوكرانيا" مؤكدة أن (واشنطن) ستواصل دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني طالما دعت الحاجة لذلك.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في وقت سابق، بأن بلادها تتشاور مع الحلفاء وكييف بشأن إمداد أوكرانيا بالدبابات والمعدات العسكرية.