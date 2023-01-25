عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتفليكس تطرح التريلر الرسمي للمسلسل الكويتي "الصفقة"

صدى البلد

طرحت نتفليكس التريلر الرسمي لمسلسل "الصفقة" الذي يدور حول أول سيدتين تدخلان معترك البورصة الكويتية. 

تدور أحداث مسلسل "الصفقة" حول قصة "فريدة" و"منيرة" اللتين تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها في حقبة الثمانينيات،  وتشقان طريقهما على الرغم من الصعاب والتحديات في بيئة عمل يديرها الرجال. ويشارك في بطولة المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية كوكبة من ألمع نجوم الخليج مثل "روان مهدي" و"منى حسين" و"حسين المهدي" وغيرهم. 

 

يحكي المسلسل قصة "فريدة" التي ما زالت تلملم جراح طلاقها وتبحث عن عمل لإعالة ابنتها "جود". فبعد بتكريس جُلّ وقتها واهتمامها لعائلتها على مدار السنوات الـ 13 الماضية؛ قررت "فريدة" شق طريقها من جديد لتحقيق الاستقلالية المادية من خلال الانضمام لابنة خالتها "منيرة" لتصبحا أول امرأتين تعملان في البورصة الكويتية.

 

من جانبها، تعمل "منيرة" كموظفة في قسم التداول في بنك الغد ببورصة الكويت، وتتمتع بشخصية مستقلة وذكية، وتبدي شغفًا وطموحًا كبيرين بمسيرتها المهنية، وتسعى لتعزيز استقلاليتها. تسعى "فريدة" و"منيرة" معًا لتذليل العقبات التي تواجههما في مجالٍ يديره الرجال، وتنطلقان في رحلة تطغى فيها روح التضامن والمثابرة والطموح.

 

 المسلسل من فكرة وتأليف "نادية أحمد" و"آن سوبيل" و"آدم سوبيل"، ومن إنتاج "عبد الله بوشهري"، ويضم كوكبة من ألمع النجوم والمواهب الكويتية والخليجية مثل "محمد المنصور" و"فيصل العميري" وغيرهم.

 

وقال المنتج عبد الله بوشهري: "هذا العمل هو الأقرب لقلبي، فأنا نشأت في الكويت بين العديد من النساء الرائدات والطموحات، وأرى بأن "روان" و"منى" تجسّدان الصعاب والعقبات التي واجهت النساء في فترة الثمانينيات، وأتشوق لبدء عرض المسلسل ليتسنى للجمهور من حول العالم مشاهدة هذه القصة المشوقة، التي تجمع بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الإنتاج الفني الكبير والمميّز الذي صُوّر وأُنتج بالكامل في دولة الكويت".

مسلسل "الصفقة" من إخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، ويتألف من 6 حلقات ستعرض على نتفليكس في 190 دولة اعتبارًا من 8 فبراير 2023.

 

نتفليكس بورصة الكويت الصفقة نجوم الخليج تترات مسلسلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

ترشيحاتنا

زمن المعجزات انتهى.. ناقد رياضى يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي| فيديو

3000 جنيه.. مرتبات القطاع الخاص 2023 وغرامات لـ الشركات غير الملتزمة|اعرف المستفيدين

ضربه بقالب طوب.. مصرع شخص على يد جاره بسبب "لعب العيال" بالإسماعيلية

سنحرق دباباتكم.. رسالة تحذير خطيرة من الكرملين إلى الولايات المتحدة

سقط أمام المحلة.. أرقام فيريرا بعد رحيله عن نادي الزمالك

مدبولي: سعدت بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

فيديو

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

كاميرات المراقبة وآثار الدم كلمة السر.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شخص لصديقه

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ