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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لكأس العالم |مرتجي ينسق سفر مسؤول تسويق الأهلي من الجزائر للمغرب

صدى البلد

يلحق أحمد الطوخي مسؤول حقوق التسويق بالنادي الأهلي،  ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب بعد انتهاء مهام عمله التنظيمية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المحليين والتي تقام حاليا في الجزائر

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وحرص المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية،  على تنسيق التحاق طوخي ببعثة الفريق التي تصل المغرب فجر الأحد المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية

ويتواجد أحمد الطوخي مسؤول حقوق التسويق بالأهلي،  ضمن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في الجزائر للعمل كمنسق لتفعيل الحقوق التجارية والرعاية بالبطولة

ويلحق الطوخي ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب بعد السفر من الجزائر مباشرة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية

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