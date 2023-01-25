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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم الأربعاء 25 يناير

صدى البلد

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي ام سي؛ الحالة المرورية في أهم الطرق والمحاور الرئيسية عن طريق جوجل ماب ؛ وتم عرض طريق صلاح سالم وهو يتمتع بالسيولة المرورية.

بالإضافة إلى أن هناك بعض الكثافات المتوسطة والمتقطعة في بعض الطرق  لكن لا تؤثر على حركة السيولة المرورية في بعض الطرق  مثل نفق الطيران.

أما بالنسبة لمنطقة أسفل كوبري أكتوبر ومنطقة العباسية وامتداد ميدان رمسيس دائما ما تتسم بالازدحام  وهذا أمر معلوم لكن الآن الكثافات متوسطة. 
 بالإضافة إلى أن أعلى كوبري أكتوبر يوجد به  بعض الكثافات المتوسطة في اتجاه  مصر الجديدة و بشكل عام يتسم الكبري بالسيولة المرورية وأعلى كوبري أكتوبر بالنسبة لمنطقة غمرة  فهذه المنطقة تشهد كثافات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر وبالنسبة لميدان عبد المنعم رياض فهو يشهد سيولة مرورية  وكورنيش ماسبيرو أيضا  وبالنسبة لميدان لبنان فهناك بعض الكثافات المرورية فيه بالإضافة إلى محور 26 يوليو.

الطرق والمحاور سيولة مرورية محور 26 يوليو مصر الجديدة صلاح سالم

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