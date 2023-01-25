البورصة تقفز 2.7% بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 16833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 2909 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 20161 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 3024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 4521 نقطة.