محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة



قدم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة ، للواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية وكافة القيادات الأمنية والضباط وضباط الصف والجنود ومواطنى المنوفية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة ، متمنياً لمصرنا الغالية دوام التقدم والرقى والإستقرار فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن، يرافقه نائبه محمد موسى ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.



وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ودعم الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا اليوم عيداً نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وعلى جانب آخر ، قام محافظ المنوفية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة قويسنا، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار .



فيما قدم مدير أمن المنوفية خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على تهنئته بعيد الشرطة ، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة بكافة أفراده على أتم الاستعداد بالتضحية في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته ، كما أكد على التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالى .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، مشيداً بما يبذلونه من جهد وتضحيات لحماية الوطن ، وموجهاً رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي ، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة